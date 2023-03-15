ChatGPT熱潮為AI應用服務掀起無限想像，未來開車時有虛擬助理回應，或一同討論決定邁向目的地，汽車將變成人們第2個生活空間，AI規範與標準制定也讓各界關注。工研院15日與MIH開放電動車聯盟（MIH Consortium）簽署合作意向書，將以AI評測與國際接軌為主軸，協助聯盟產業制定AI評測標準，如駕駛行為偵測系統、車規資安等，期望完備國內制度並接軌國際，搶攻國際市場。

智駕車不僅車廠要合規，整車或系統、次系統也必須有測試驗證，MIH聯盟關注AI發展趨勢及應用，此次與工研院合作有幾大面向：工研院持續觀測國際AI最新資訊法規，分享第1手國際資訊。產官學研共同探討推動台灣與國際接軌的AI產業規範與標準，同時視聯盟產業需求討論輔導提供相關專業技術力，整合並協助聯盟會員爭取資源，並提供產業訂定標準、規範、成立實驗室等所需的技術資訊。

目前AI技術已被普遍使用於車輛軟體及晶片中，例如自動駕駛的車輛辨識、行人辨識、紅綠燈辨識，駕駛者行為偵測系統也使用AI技術來偵測駕駛者的疲勞程度及酒駕的可能性。MIH開放電動車聯盟執行長鄭顯聰表示，MIH與工研院合作，邀請工研院加入成為測試與認證工作小組中的共同主席，專責共同建立AI評測標準，作為未來AI技術應用於車輛上準確度、安全度及強健度等的指標，提供AI技術信任度，以提升車輛軟硬體的可靠性並促進整車安全。

工研院資訊與通訊研究所所長丁邦安表示，去年工研院即舉辦2022可信任AI國際研討會，此次攜手MIH簽署MOU，希望在產業面，提升我國智慧化產品國際競爭力，並藉由全球相互認可，NML國家度量衡實驗室與美國NIST、法國LNE、英國NPL建置與合作評測實驗室的規畫，促使台灣AI技術與應用接軌國際。