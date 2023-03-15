龍興國小低年級學生和凱比機器人結為好朋友。（林雅惠攝）

龍興國小中年級學生操作機器人，在創意軌道上競速。（林雅惠攝）

龍興國小高年級學生以平板操作小型無人機，玩得不亦樂乎。（林雅惠攝）

資訊與數位科技的發展蓬勃快速，不過位於高雄市極偏鄉的六龜龍興國小，學生們對於AI、數位運用並不熟悉，校方為了讓學生大開眼界，邀請市區中山國小機器人動力團隊到校交流，因未接觸過機器人課程，大家顯得相當好奇，有人期待把機器人帶回家，表示功課就交由機器人完成。

校方表示，最「美」校園龍興國小是高雄市的極偏學校，周圍地區人口外移且商家不多，山區孩子的文化、及生活經驗和市區有極大差異，龍興國小師長認真的為孩子規劃許多創新多元的課程，其中以「石頭」為課程主軸，石雕創作更是獨步教育界。

為了讓學生體驗數位科技的樂趣，龍興國小校長林美如邀請高雄市區中山國小機器人動力團隊到校進行交流。林美如表示，中山機器人團隊成立多年，多項競賽參展都有傑出表現，此次帶來AI科技設置分站，低年級學生和凱比機器人結為好朋友，中年級學生操作機器人，在創意軌道上競速，高年級學生則是以平板操作小型無人機，大家玩得不亦樂乎。

學生們第一次接觸機器人課程，對於體驗凱比機器人、軌道車、無人機都覺得非常新奇，學生劉俊逸說，「如果可以把凱比帶回家，我要讓凱比幫忙寫作業」，所有學生下課後的話題，全都聚焦在數位運用上。

林美如校長指出，通往偏鄉的大路雖然持續建設，但因龍興國小地理位置更偏遠，許多資源、人力仍然難以進入，這次「力」與「美」的交流，讓孩子學會感恩，也對未來有了更多的想像，「AI」帶著「愛」前進偏鄉，為交流活動開啟一個新的註解。