台中市市民限定的市內通勤月票，299元吃到飽是否包含台鐵？近日在議會引發熱烈討論，台中市長盧秀燕15日下午宣布，經與交通部長王國材多次聯繫後，中央同意將原本的5成補貼金額提高到9成，經市府初步估算財務狀況，台中市的市內通勤月票299元將納入台鐵，全台最便宜，初估每天受惠通勤族約1.7萬至1.8萬。

盧秀燕表示，上周市府提出的299通勤月票方案沒有包含台鐵，是因為中央的指示沒有提到這點，但此議題這兩天引發密切討論，她也承諾不會讓市民吃虧，且會讓市民享受到全國最便宜的方案，感謝交通部同意將原本補助市內通勤月票的5成經費提高至9成，市府今天早上開會討論後，將299吃到飽納入台鐵，「這是全國最便宜的，台中市民專屬」。

盧秀燕指出，台鐵多數是全國通行的交通工具，但也有民眾將其當作市內通勤運具，像是住在大甲的民眾到市區就學、工作，就會搭乘台鐵，初步估算後，每天使用台鐵在市內通勤的市民約1萬7000至1萬8000人，但也不排除有些人為省錢、目前未搭乘台鐵通勤但未來可能使用，市府評估地方財政後認為在可以負擔的範圍內。

交通局長葉昭甫表示，台中市民在市內使用通勤月票為299元吃到飽，市民如果有跨縣市需求到苗栗、彰化等縣市則可以購買699月票吃到飽方案，這兩種都是全國最便宜的方式；若是非市民方案跨境月票為999、與其他縣市差不多，另非市民購買市內月票為599。