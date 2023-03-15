新北市三重區有名孩童昨(14)日下午獨自在路邊，見到有機車經過竟直接衝過去，導致機車騎士反應不及撞飛孩童，只見孩童翻滾幾圈後倒地，他連滾帶爬的走回路旁後又跌坐在地，機車騎士嚇到趕緊回頭看孩童狀況後立刻報警，所幸僅受輕傷，送醫治療後已無大礙；新北市社會局強調，家長需留意孩童「獨留」，否則將觸法。

據了解，起初孩童獨自坐在路邊玩耍，接著他見到前方有機車正要經過後，孩童變突然往前跑去，下一秒就見他被經過的36歲機車騎士錢姓男子撞飛，在地上翻滾幾圈後倒地，孩童不久後便連滾帶爬的回到路邊，他一度要站起，踉蹌走了幾步後又跌坐在地。

錢男見到撞到人後，趕緊下車回頭查看孩童狀況，隨即報警求助，警消到場後立刻將孩童送醫，所幸他僅全身多處擦挫傷，無大礙後便由家長帶回，事故現場由三重警方依規定測繪記錄，詳細肇事原因仍在釐清中，後續也會通報新北市社會局。

對此，新北市社會局兒少科長劉倩如表示，會先了解事發當時孩童身邊是否有家長做妥適的照顧，但根據事發影像還不是很確定實際的狀況是如何，但若是孩童是自己在外面遊玩便有「獨留」的危險性。

她說，根據《兒童及少年福利與權益保障法》，未滿6歲的幼兒身邊一要有家長、監護人以及適當照顧之人來照顧，違反的家長將會強制進行親職教育課程4至5個小時。