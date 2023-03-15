新北市板橋區50嵗鄧姓男子2021年9月間假借塗抹藥膏，趁機性騷擾女友的姪女小童（化名），他不僅伸手撫摸小童胸部，還用舌頭舔拭，小童後續不堪其辱，在媽媽的陪同下報案，全案才遭揭發。新北地院近期依強制猥褻罪，判處2年徒刑，緩刑3年，全案可上訴。

判決書指出，小童當時僅有13歲，她與鄧男前年9月5日一起待在板橋區住處，鄧男藉口幫小童塗抹皮膚炎藥膏，將手深入內衣，撫摸其胸部，甚至還將內衣拉起舔拭，之後還站在小童後方環抱揉捏，猥褻得逞。

小童事後向母親反映，報案求助，小童母親也向檢警出示相關對話紀錄截圖、疑似性侵害的驗傷診斷書、小童的輔導紀錄等物證，鄧男後續也坦承犯行。

合議庭認為，鄧男作爲小童的長輩，竟為滿足一己性慾，無視小童對自己的信任，猥褻侵犯對方，妨礙A女的健全成長。不過，考量鄧男沒有任何前科，素行良好，始終坦承犯行，且與小童家屬達成和解，願意賠償70萬元，因此判處2年徒刑，緩刑3年。