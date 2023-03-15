台灣位於東亞澳洲候鳥的遷徙線上，嘉義布袋鹽田濕地即是候鳥度冬的重要棲息地，每年的春天候鳥會換上繁殖羽，返回繁殖地育孕下一代。嘉義縣政府與雲嘉南國家風景區管理處今年首創「布袋候鳥季元年~聽春語•看春羽」，在布袋濕地舉辦賞鳥活動，邀請公部門、學術單位、社團組織、在地社區及產業團體代表，共同為布袋濕地候鳥季元年揭開序幕，讓更多民眾認識此處賞鳥好所在。

台灣位於東亞澳洲候鳥的遷徙線上，嘉義布袋鹽田濕地即是候鳥度冬的重要棲息地(嘉義縣政府提供)

嘉義布袋濕地早期為鹽田，因產業變遷而在2001年結束曬鹽，鹽田原地形成良好濕地環境，2007年內政部營建署評定為國家級重要濕地，串聯西南沿海濕地，成為臺灣西岸重要的生態廊道。過去曾觀測過琵嘴鴨、赤頸鴨、尖尾鴨、紅嘴鷗、黑腹燕鷗、反嘴鴴、青足鷸、小青足鷸、東方環頸鴴、小環頸鴴等在此處覓食、休息，數量曾多達40,000多隻。國際瀕危鳥種黑面琵鷺，今年在布袋棲地數量創新高，普查記錄最高峰為1429隻，儼然成為愛鳥人士的賞鳥勝地。

國際瀕危鳥種黑面琵鷺，今年在布袋棲地數量創新高，普查記錄最高峰為1429隻(嘉義縣政府提供)

農業處指出，候鳥季開幕當日設有在地美食、社區小物、光電資訊解說、生態宣導及文創市集，安排環園步道定點人員賞鳥解說、濱海植物導覽、兒時童趣跳房子、拍照打卡區、候鳥驛站影片放映及濕地標章宣講等一系列活動，完成闖關活動的民眾，可持闖關卡至社區簡餐兌換處兌換簡餐或紀念品一份，數量有限贈完為止。

候鳥季開幕當日設有在地美食、社區小物、光電資訊解說、生態宣導及文創市集等一系列活動。(嘉義縣政府提供)

農業處進一步表示，布袋鹽田濕地除了得天獨厚的生態資源，還有豐富的鹽業歷史及鹽村人文故事，縣府正在規劃布袋鹽田濕地生態廊道營造計畫，邀請公、私部門相關單位提供整體構想，將設計相關旅遊行程、友善賞鳥設施，以推廣布袋濕地觀光資源。