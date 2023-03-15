新北一名健身教練發現妻子婚後偷吃外送員，更與對方同居懷孕，沒想到妻子到診所進行人工流產前，還傳訊問他「我不想殺生，你可以當這孩子的爸嗎」，讓他氣到炸鍋怒向妻子和小王提告；法官認為2人行為已侵害人夫配偶權，應連帶賠償20萬元。

據判決書指出，人夫主張與妻子2018結婚，婚姻關係存續期間，妻子竟與小王發生婚外情，2人同居同住一房，發生性行為，而且妻子還懷有對方的小孩，2人行為侵害他的配偶權，致其精神上受有相當之痛苦，因此向2人提告求償40萬元。

法庭審理期間，2人辯稱是等人妻離婚後才開始交往並發生性行為。不過小王的繼母出庭證稱，人妻離婚前，小王就帶女友回家住了，並告訴她對方已懷有他的小孩，但當時人妻仍為已婚身分，因此她傳訊給人夫「戴綠帽」、「還沒離婚就爬到小王身上搞上」等語。

法官發現人妻於婚姻關係存續期間，就與小王同居同住一房，更受胎懷孕，而小王亦陪同她去產檢並實施人工流產手術，並且在實施人工流產手術前，人妻更傳訊給丈夫「還是你當孩子的爸」、「我不想殺生，你可以當這孩子的爸嗎」，可見所懷胎兒非受胎自丈夫。

法官認為2人行為已破壞人夫婚姻共同生活之圓滿安全及幸福，侵害他的配偶權，判2人應連帶賠償20萬元。