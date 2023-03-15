為了解消費者需求，Uber Eats針對用戶使用行為進行調查，結果顯示，9成以上用戶認為不管是餐飲或是生鮮雜貨，Uber Eats上的選擇都已能滿足其日常生活的各種需要。Uber Eats 今（15）日公布用戶使用行為調查及三大消費趨勢：一.三明治世代使用外送重度客戶，二.飲食男女最愛台灣美食、手搖飲、即食調理包，三、消費者期望「吳柏毅」化身萬能管家。

Uber Eats並宣布推出全新品牌活動「 Uber Eats（應該）都點得到」，並請到田馥甄、炎亞綸、唐綺陽、阿滴及滴妹聯手代言。Uber Eats首次祭出優惠序號尋寶活動，民眾可於3月16日至4月30日在台北市政府捷運站、3月16日至4月15日在台北明曜百貨前及高雄美麗島捷運站，找到「 Uber Eats（應該）都點得到」大型廣告看板，仔細閱讀超長免責聲明，即可找到隱藏在其中的優惠序號，輕鬆享受美食與生鮮雜貨外送。

Uber Eats調查三大消費趨勢顯示，忠誠用戶常使用Uber Eats的主因在於方便、懶得出門、節省交通及採買時間，而有2至3成的Uber One會員和活躍用戶表示，使用Uber Eats外送服務可買到附近沒有的餐飲或生鮮雜貨，而Uber Eats消費者最常使用外送解決自己的三餐和嘴饞。其中有43％的人表示照顧長輩和小孩而無法外出，顯示上有父母要奉養、下有兒女要照顧的「三明治世代家庭」，Uber Eats已是忙錄生活的最佳神隊友。

Uber Eats調查亦顯示，消費者最愛的餐飲類別由台灣美食和手搖飲霸佔冠亞軍，早午餐和炸雞佔比也高達4成且以忠誠用戶居多。另除餐飲之外，近8成消費者都曾在Uber Eats上點購生鮮雜貨，尤以Uber One會員和忠誠用戶比例較高，最常點購的熱門排行分別是冷凍冷藏食品與食材、飲料和沖泡、米油雜糧和泡麵。值得關注的是，即食品和調理熟食類別躍上第四名，消費族群又以20-39歲男性佔比較高。此外，也有消費者表示，在Uber Eats上點得到WD40防鏽油、大閘蟹、燈泡、鮮花等商品，打開了他們對於外送商品選擇的想像。

Uber Eats並調查，消費者期待能再多點到什麼樣的其他商品時發現，有最多消費者敲碗許願丹丹漢堡和好市，其他還有海底撈、RAW、月子餐、大創、金石堂、眼鏡行、光南、NET、H&M等商家。同時，消費者不只期待在Uber Eats上點得到餐飲和商品，更許願希望提供其他附加服務，最多許願希望買燈泡可以附水電維修與安裝，買生鮮附私廚或代客料理，另外買清潔用品附家事清潔服務也在許願清單中。從消費者的許願中，可以看出消費者期待Uber Eats成為「全方位的萬能管家」，讓生活更輕鬆便利。

Uber Eats表示，民眾生活所需吃的、用的，在 Uber Eats 上幾乎都能點得到。為此，今（15）日推出全新品牌活動「Uber Eats（應該）都點得到」，並公布新代言人組合有人氣金曲歌手田馥甄、全方位藝人炎亞綸，最懂吃的占星專家唐綺陽、百萬Youtuber阿滴及滴妹。

在全新 Uber Eats 「（應該）都點得到」系列品牌廣告影片中，田馥甄許願要在Uber Eats上點兩個老婆、炎亞綸許願新團員當然點不到，但點得到單人小火鍋和飯糰。網友在直播中問唐綺陽點不點到唐揚雞，熱愛美食的國師「當然有」。全新品牌代言人在新品牌廣告展現如何巧妙善用Uber Eats，為生活找出機智選擇；廣告影片透過富饒趣味的生活情境、充滿巧思的選擇推薦、代言人機智地詮釋，傳遞出消費者生活所需已幾乎都能在Uber Eats上被滿足。Uber Eats強調，無論是修繕家具用的三秒膠、曬傷救急用的蘆薈膠、補妝用的眼線膠，或是飯糰、唐揚雞、小火鍋等日常在地美食，只要發揮小機智動動手指頭，打開Uber Eats一鍵下訂就能輕鬆為生活便利加分，方便又省時！