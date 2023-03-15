新竹縣與宮崎縣自2011年因台日棒球交流賽結緣，雙方於2017年簽訂友好都市交流協定，過去也多次展開雙方交流。適逢締結友好交流協定5周年，宮崎縣官方邀請縣立六家高中、湖口高中共4名學生赴宮崎縣，學生們在行程中除了拓展國際視野，也把握機會向宮崎縣2所高中學生介紹新竹縣，並力邀日方來訪，深化雙方情誼。

交流團行程由宮崎縣安排，包括參訪宮崎縣立日南振德高等學校、高千穗高等學校，並共遊宮崎鵜戶神宮、青島神社、天岩戶神社、高千穗峽等名勝景點，以及體驗日本和服、欣賞高千穗特有無形民俗文化財神樂，品嚐名聞遐邇的宮崎和牛等。

此次獲選參加交流活動的竹縣學生為六家高中李培綸、葉治均，以及湖口高中廖昱婷、馬珮珍，並由竹縣國際教育資源中心執行秘書、六家高中學務主任張佑暄陪同。張佑暄指出，交流團帶上鳳梨酥、牛軋糖等台味十足的點心當作伴手禮，除了與兩所當地高中交流以外，也拜會主辦單位宮崎県商工観光労働部観光経済交流局部長、局長。

張佑暄說，雖然行程緊湊，有時還會碰上語言不通的狀況，但學生們都能隨時用語言翻譯軟體溝通，也把握機會邀請宮崎縣官方以及高中生，務必擇期來訪新竹縣，由新竹縣作東招待，深化雙方交流與情誼。本次交流行程也獲宮崎電視台新聞報導，成為學生們難忘的經驗。

新竹縣政府指出，竹縣與宮崎縣自2011年台日棒球交流賽結緣，在2017年簽訂友好都市交流協定，約定致力推動兩縣文化藝術、觀光、產業、教育、體育、農業等交流。新竹肉品市場公司在2018年，更成為國內第1家取得日本和牛代理權的公營肉品公司。

在文化教育方面，宮崎音樂節曾邀請自強國中管樂團、峨眉國中舞蹈團赴日演出東泰高中則與日本宮崎都城東高校簽訂姐妹校，湖口高中、六家國中曾接待宮崎縣交換學生等。