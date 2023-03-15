高雄市茄萣區江姓婦人2021年2月到附近美髮店燙髮，越南籍潘姓女設計師使用電子鍋為江婦燙髮，未料燙髮過程中因透明塑膠管未鎖緊脫落致蒸氣散出，導致江婦遭蒸氣燙傷，左臉、左耳及左側頭皮3度燙燒、部分頭皮禿頭，縱接受重建或植髮手術，仍無法完全恢復，案經江婦提告，潘女事後也被依法判刑6個月；民事求償部分，潘女必須賠償醫藥費等共76萬8675元。

高雄市茄萣區一家理髮院越南籍潘姓設計師，於去年2月2日上午11時許，在店內為顧客江姓婦人提供燙髮服務時，推薦江婦使用越南流行的電鍋燙，使用電子鍋、透明塑膠管、髮捲等器具，以電子鍋所產生蒸氣經由透明塑膠管導熱，以此加熱髮捲之方式為江姓婦人燙髮。

江姓婦人在燙髮過程中，因電子鍋透明塑膠管未鎖緊脫落導致蒸氣散出，經江婦反應灼熱不適後，潘女僅關掉電子鍋，而未立即拔除她頭上的透明塑膠管，致江婦人遭蒸氣燙傷，而受有左臉、左耳及左側頭皮燒燙傷合併皮下組織感染，並造成頭皮、左臉、左耳廓3度燒燙傷（佔體表面積約2％），導致部分左耳耳廓畸型及部分頭皮禿頭，縱接受重建或植髮手術，仍無法完全恢復，已達於身體難治之重傷害。

事後江婦提告並求償106萬元，橋頭地檢署偵查後依過失重傷害起訴潘女，全案經橋頭地院審理後，法官認為，潘女為江姓婦人燙髮服務時，仍未善盡使用合格燙髮器具及避免告訴人燙傷之注意義務，導致江姓婦人重傷害，惟念其犯後坦承犯行之態度，但未賠償，衡量被告過失情節及被害人所受重傷害，依過失重傷害判她7個月徒刑，仍可上訴。

民事庭法官審理時，衡量雙方的身分收入，及受傷害的程度等情形，判潘女須賠償江婦26萬207元，全案仍可上訴。