腎臟疾病嚴重危害身體健康，據統計，目前台灣洗腎人口近10萬人，腎臟相關疾病是台灣十大死因中的第9名，洗腎盛行率位居世界第一。醫師表示，近半的新洗腎患者是因「糖尿病」控制不佳，造成腎功能嚴重衰退，最後被迫終身洗腎。

北投健康管理醫院副院長錢政平表示，由於人口老化及生活型態改變，在台灣2021年十大死因中，腎炎、腎病症候群及腎病變位居第9名，根據2021年台灣腎病年報統計數據顯示，台灣每百萬人有超過3,400人接受洗腎，盛行率位居世界第一。

他表示，國人洗腎最大的因素是來自糖尿病問題，據統計，近半（46%）的新洗腎患者是因為「糖尿病控制不佳」造成腎臟不可逆的傷害、導致腎功能衰退，最終走向洗腎人生。

他表示，一位58歲男子長年旅居國外，數年前已知有高血糖問題，但因發展成糖尿病也無明顯不適症狀，因此男子未做飲食、生活習慣的控制，近來疫情趨緩，他健檢才知已罹患糖尿病。此外，經腎功能檢查，男子的腎絲球濾過率為18 ml/min/1.73m2，也就是，若再晚些才發現，恐走向洗腎之路。

錢政平表示，當腎絲球濾過率數值在15～29 ml/min/1.73m2，顯示腎臟功能已屬於重度慢性腎衰竭，若小於15ml/min/1.73m2，則屬末期腎臟病變，若再惡化就須接受透析治療（洗腎）或腎臟移植。

錢政平提醒，糖尿病或腎臟病變經常是悄悄地發生，即使是腎臟已癌化長出惡性腫瘤，也會因腎臟位處後腹腔深處、不易被發現。因此，民眾應健康飲食、定期檢查並維持正常血糖血壓、攝取充足水分、戒菸、勿服用不明藥物，才能保有健康人生。

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