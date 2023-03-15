造橋火車站驛長宿舍全以台灣優良檜木建成，是當年數1數2的驛長宿。（謝明俊攝）

造橋火車站舊驛長宿舍與副驛長宿舍間還有小拱橋相接。（謝明俊攝）

造橋鄉長徐連斌動支將造橋火車站舊驛長宿舍改造整修成新的藝文特區。（謝明俊攝）

造橋火車站舊驛長宿舍改造整修成新的藝文特區，啟用後首展是頭份畫家鍾鳳圓畫展。（謝明俊攝）

苗栗縣造橋鄉造橋火車站前帶狀土地，由鐵路局交由造橋鄉公所管理，新上任鄉長徐連斌動支整修原有日據時代留下的驛長、副驛長宿舍，定名為日式造橋驛，月前整修完成並出租給苗栗縣壹參柒製造社營運，社方安排頭份畫家鍾鳳圓畫展為啟用後首度展覽，徐連斌到場祝賀並期望新驛站成為造橋火車站門面，吸引更多的遊客前來享受新的友善空間及懷舊之旅。

造橋火車站是在日據時代的1903年開始設站營運，負責載運當地盛產的磚、瓦、木炭等物產，帶動造橋火車站周邊發展，地方經濟及政教中心由原本東側的大西村、錦水村等區域逐漸朝現今造橋火車站移動。1938年，當時造橋驛因業務擴充，因此，將火車站原有網球場改建成驛長（站長）宿舍，原驛長宿舍則改成副驛長宿舍，一直延用至西元1980年代站長吳逢春退休搬離後即無人居住。

驛長宿舍全由台灣最優質的檜木所建成，是當時全台數1數2的驛長宿舍，房舍寬敞，設有日式談話室，宿舍周邊還圍以空心牆圍牆，屋後還有浴場空間，一路之隔就是鄉公所所在，是當時地方政教經濟中心，繁榮一時。

新任造橋鄉長徐連斌在競選期間就曾提出活化火車站及周邊日式舊宿舍的政見，徐連斌認為造橋火車站就是造橋鄉的門面，要吸引外地遊客來到造橋遊覽，就要把門面重新打造整理，因此，徐連斌上台後就動支公所經費，將原有驛長、副驛長等2棟木造宿舍，重新整修，訂名為日式造橋驛，並將周邊空間全面整修，要給遊客不一樣的造橋火車站。

月前，日式造橋驛整修完成，造橋鄉公所招募廠商進駐營運，由苗栗縣壹參柒製造社所承租，啟用後首次活動，安排由頭份在地畫家鍾鳳圓提供畫作展出，並從15日上午正式開展，未來將陸續推出不同展覽，讓造橋地區多1分藝文氣息。