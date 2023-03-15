我國中美洲友邦宏都拉斯傳出關係將生變，基隆市長謝國樑15日上午談到這個議題時表示，馬政府時代的「外交休兵」政策，能夠有效減輕政府負擔，也能讓國家外交政策不致變成惡性競爭。他說：「我懷念『外交休兵』的日子。」

基隆市長謝國樑15日上午召開記者會，說明新市政大樓新建案時，媒體詢問他關於宏都拉斯外交生變的看法。謝國樑表示，過去台灣與中國大陸曾有一段「外交休兵」的時候，他認為那段時間不僅可以減輕政府負擔，也能讓國家外交政策不致變成惡性競爭。

謝國樑強調，那個時代已經不復存在，謝國樑笑著說：「我只能說，我懷念『外交休兵』的日子。」他說，那個時候是兩岸關係及外交環境相對較為和緩的時候，只是那個時候的環境已經不存在了，他才會說「懷念外交休兵的日子」。

友邦宏都拉斯總統秀瑪菈卡斯楚（Xiomara Castro），14日晚間在推特上發文，稱已指示該國外交部長雷依納（Eduardo Reina）處理與大陸建交的事宜。成為政壇最重要的話題之一。