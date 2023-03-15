女星Makiyo（川島茉樹代）去年5月嫁給小3歲老公「小金」，10月底剖腹生下兒子，夫妻卻頻繁起口角，甚至冷戰、鬧離家出走，溝通後才決定和好。近日，Makiyo上節目分享懷孕的心得，也自爆坐月子時跟老公吵架，脫口「你很垃圾」，結果對方氣到提行李離開月子中心。

Makiyo在節目《命運好好玩》透露，她原本的體重為43公斤，懷孕後足足胖了23公斤，好不容易卸貨，還有被冷落的感受，「我跟你講那差很多，因為懷孕時好像公主，一生完變透明人，他們（親友）在玩小孩，沒有人要管我。」讓她明白過去大家要叫她好好享受懷孕的過程。

Makiyo也提到產後為避免頭痛、嘔吐，得要躺平10個小時，她足足躺了13個小時，加上睡不著、狂冒汗，苦不堪言。Makiyo透露夫妻倆常因小事吵架，像是有次叫老公幫忙倒水，她一喝發現太溫了，老公加熱後又嫌太燙，因此起口角。還有一次，小金有天看到睡著的Makiyo滿頭大汗，貼心地幫忙擦汗，接著拍老婆的臉並上傳到限時動態告白，Makiyo因看不懂語意、不明白為何要看限動才知道，成為爭執的導火線。

Makiyo回憶當時生完小孩，全身都很痛，所以沒有食慾，要求老公把月子餐收到一邊，想不到對方竟然全部吃掉，Makiyo覺得很過分，罵老公：「笨蛋，你很垃圾！」接著解釋這只是口頭禪，丈夫卻突然認真起來，回她：「從來沒有人罵過我垃圾」，即便Makiyo趕緊道歉，小金還是氣到拿著行李離開月子中心，讓她傻眼。事隔數天，已冷靜的兩人互相道歉，終於和好。