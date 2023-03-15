新竹縣高中、職及大專院校的校園社團近600個，投身社團學習的青年學子約3萬人，新竹縣政府教育局重視社團學生需求，在新竹縣第2運動場設立青年社團據點Young Space，增設2間多功能教室及1間專業練團室，本縣學生只要填表申請，就可免費借用。

縣府教育局指出，考量近年縣內青年人口增加，學生社團活動需求也日漸增加，因此日前在新竹縣第2運動場增設2間多功能教室及1間專業練團室，活化空間使用並引進業界專業器材，提供學生在課餘時間，有更多社團活動空間的選擇。本縣學生只要填寫申請表單，即能無償借用青年社團據點Young Space。

教育局表示，縣府致力培養學生多元發展，不僅提供場地，更給予資金上的支持，像是新竹縣政府促進青年多元展能補助自2022年受理申請，不論是社團熱舞盃賽、音樂競賽或社團成果發表，都符合申請標準，每案最高可獲得補助2萬元。

為能讓學生充份了解場地借用及補助申請方式，教育局本月深入高中職校辦理校園社團資源指南說明會，現場與學生互動，傾聽社團需求。

青年社團據點Young Space場地借用須於5日前提出申請，申請表請至新竹縣政府教育局官網 (https://reurl.cc/MRRrDp)下載後，以紙本或電子方式申請。更多校園社團活動資訊，請關注新竹縣政府教育局青年事務科Facebook粉絲專頁（https://reurl.cc/02eVVl）查詢。