是否跳脫「舒視圈」？屏大視藝系學生用作品給答案。(林和生攝)

是否跳脫「舒視圈」？屏大視藝系學生用作品給答案。(林和生攝)

李宸羽的《龍食藝》運用食器木雕及油彩，刻劃對家人的愛。(林和生攝)

屏東大學視覺藝術學系112級畢業展，以「舒視圈」為主軸，從13日於屏師校區六愛樓一樓藝文中心巡迴展出首站，學生既理性亦能感性；數位媒體設計組學生23位，展出動畫影視作品4件，實習作品10件。

總召羅閔宣表示，外界總覺得跳脫舒適圈才是勇敢表現，待在舒適圈內猶如被框架般，但同學們討論後認為，只要經過思考、選擇，以最自在的方式，不管要跳脫，亦或留在舒適圈中，都是好生活。

李宸羽的《龍食藝》便運用食器木雕及油彩，刻劃對家人的愛；吳竺恩創作《皖黯交織》，以不同顏色的毛線編織出三幅作品，並將自己的臉加入作品，表達從小從世界的好奇、到成長時的困惑，如今有了自己的想法，作品共耗時1年2月才完成，「連老師都看不下去，說我是在刁難自己」。

數位媒體組學生分組合作，運用3D、2D動畫與複合媒材短片來傳達社會上的議題，或是對神話、科技的想像，讓更多人了解社會議題及看見學生的創意。3D動畫「月獸」以月經為主題，讓觀眾了解經期來時對女性的影響，及適應月經的過程；「神仙沒有假期」則以神仙為了休假而奮力完成工作，傳達「休息」是人生必需品。

首場展出從校園出發，接續將至青春美展高雄文化中心至真堂一館、青春設計節高雄駁二蓬萊B4倉庫、放視大賞高雄展覽館南館等地方，進行巡迴展出。