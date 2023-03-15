法人指出，觀察投資人加碼債券ETF，主要集中在長天期美國公債與長天期投資級債，原因除殖利率分別來到4％～6％水準外，讓投資人明確感受到不需要承擔股市波動，或是非投資等級債的違約風險，就能得到與高股息媲美的高債息，也反映未來若聯準會停止升息甚至是轉為降息，長天期債券的價格反彈空間較短天期債券為高的優勢。

觀察當前最火熱的00720B，於2月中一度排行全體ETF今年以來淨申購第一，買氣力壓00878，不過因為額度被申購完畢，進而暫停初級市場申購，現在追加募集正式通過，並挾穩穩的5.9％追蹤指數殖利率，加上未來聯準會停止升息或轉降息的價格反彈空間，再度強勢回歸。

法人分析，從配息穩定度來看，債券所提供的債息與股票所提供的股利不同，債息發債企業約定要還的利息，具有固定收益性質，而股利是企業給股東的分紅，會視企業獲利狀況與股利政策而定，正因為債息是約定好的固定金額，所以債券ETF更能夠愈跌愈買，瞄準違約風險極低的美債、投資級債，就能穩穩領債息。

債市自2022年10月中下旬展開反彈，導致投資級殖利率一度下滑，不過近期在市場反映聯準會升息終點延後猜想下，現在又上升至約6％水準，再次給予尚未買好買滿債券ETF的投資人，低點進場的機會。

此外，因為高利率時代來臨，債券ETF也能打造月月配的現金流，透過元大投資級公司債（00720B）、元大美債20年（00679B）、元大AAA至A公司債（00751B）皆為季配商品組合，且債息發配時間分開，同時布局三檔，就能月月穩定領債息。