新北市樹林區某國小何姓教師近期頻遭家長投訴，有10餘名家長指控，有女學生在走廊與同學玩耍，彼此有拉扯，卻被該老師當眾脫內褲打屁股，甚至還曾在走廊拖行學生，罵學生有躁鬱症，講話像機關槍，造成學生身心受創，有人也因此轉學，批評該師是不適任教師。

家長透露，何姓老師已經有10、20餘年的教學經歷，卻頻頻被家長投訴，有小一生在走廊與女同學玩耍，拉扯到衣服，卻被老師當眾脫內褲、打屁股，不僅體罰，還對學生身心靈造成傷害。

另外，有學生在課堂踴躍發言，卻被老師罵有躁鬱症、講話像機關槍、有兩張嘴巴等語，影響學生上課意願，身心受創，家長反映後，老師卻稱是學生的問題，質疑其是不適任教師，甚至有學生向家長反映，看到有學生在走廊上被該教師拖行。

有家長也控訴，她向該師反映學生練習寫字的問題後，老師卻建議她在家教育，回訊時還寫到「可以寫個教學計畫提出申請在家教育，讓您的孩子更優秀，我們也不敢耽誤您的寶貴時間和貴子弟的大好前程」，直言老師行徑相當離譜。

對此，該校校長回應，老師教學相當認真，可能與家長溝通上有誤會，只要有疑慮都會做調整，針對家長反映的狀況，目前仍在調查。