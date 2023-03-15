西拉雅森活節4月登場，逛市集、聽音樂還能搭熱氣球。（張毓翎攝）

西拉雅管理處運用這個場域舉辦西拉雅森活節，透過各項主題活動及表演節目。（西拉雅管理處提供／張毓翎台南傳真）

邁入第3年的「西拉雅森活節」，將於4月22日至5月1日的每周六、日在西拉雅國家風景區管理處官田遊客中心舉辦，首次結合熱氣球體驗行程，遊客在4月29日至5月1日勞動節3天連假期間前來，除了欣賞音樂表演、逛市集，還能搭乘熱氣球，從高空俯瞰官田遊客中心大草原的景致。

西拉雅國家風景區管理處官田遊客中心擁有廣大的草原綠地，上方獨特的地景裝置藝術，更是近年網美拍照打卡地點之一，西拉雅管理處運用這個場域舉辦西拉雅森活節，透過各項主題活動及表演節目，讓遊客感受西拉雅草原綠意自風光。

西拉雅國家風景區管理處處長徐振能表示，官田遊客中心有著絕美的大草原，今年西拉雅森活節加入熱氣球等活動元素，規畫熱氣球嘉年華、熱氣球光雕秀、草原音樂祭、毛孩運動會、親子童樂會、草原市集等，就是要滿足民眾的期待並與民眾同樂，展現熱氣球嘉年華的盛況美景。

西拉雅管理處表示，首波草原音樂祭自4月22日起，連續8日邀請多組樂團熱鬧開唱，由金曲獎最佳演唱組合PiA吳蓓雅、溫暖療癒系雙主唱南西肯恩、流行龐克創作樂團怕胖團等接力演出。

第二波熱氣球主題活動在勞動節連假期間，每日分為早上5點半、下午4點半2梯次，每梯各80個名額，半小時前開放現場購票，票價每人500元；若要搶預購票，可洽詢東南旅行社、陞隆旅行社及翔麟旅行社等訂購相關體驗行程，或提早規畫安排入住烏山頭湖境會館、關子嶺儷景溫泉會館、關子嶺儷泉溫泉會館、柳營尖山埤渡假村，就有機會獲得熱氣球搭乘券。