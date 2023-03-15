2024總統立委大選將至，台灣民眾黨今日召開中央委員會，針對總統、副總統，區域立委及政黨比例代表制者等公職人員的提名辦法進行討論，會中無異議通過「台灣民眾黨公職人員選舉提名辦法」，近期將成立選舉決策委員會，成員共9至11位。

民眾黨表示，依照選舉辦法，民眾黨首要任務成立「選舉決策委員會」，負責研議制定公職人員選舉之佈局及相關策略，並統籌辦理本黨提名時程。

民眾黨說，選決會成員共9至11位，黨主席柯文哲與秘書長周台竹為當然委員，其餘成員由黨主席提名，經中央委員會超過3分之2同意後始得擔任，除了本黨人士之外，成員得邀請非本黨社會賢達，提供選舉布局與決策建言。

根據提名辦法，針對總統、副總統提名，參選人向組織發展部登記，組織部統整名單後，提交選舉決策委員會審核，選舉決策委員會審核後，提請中央委員會審核。中央委員會3分之2以上出席，出席人數超過2分之1投票為全案通過或不通過之決議；副總統提名人選由獲得提名之總統候選人指定。