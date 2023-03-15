周三終場，加權指數上漲27.17點或0.18%，報15387.59點，成交量略增2433.27億元；櫃檯指數上漲1.46點或0.72%，報205.07點，成交量增至653.63億元。

權值王台積電(2330)開高5元至515元，盤中最高達516元、漲幅1.17%，但午後漲幅收斂，一度觸及平盤價，終場收漲0.20%或1元，報511元；聯電(2303)則上漲近2%，日月光投控(3711)、鴻海(2317)、台達電(2308)等皆紅盤作收。

高價股方面，股王信驊(5274)一度觸及2800元關卡，上漲5.06%，午後溜滑梯式下跌翻黑收跌0.19%；股后大立光(3008)盤中最高2375元，同樣翻臉收跌0.64%。力旺(3529)盤中更大漲6.1%，衝上2000元大關，終場收斂僅漲2.39%；IC設計股漲幅略收斂，聯發科(2454)、祥碩(5269)漲幅大幅縮水，但旭隼(6409)、創意(3443)、世芯-KY(3661)、譜瑞-KY(4966)仍漲幅亮眼，亞德客-KY(1590)漲幅達2%以上，世芯、譜瑞重登千金位，台股重回9千金榮景局面。

上市電機、電纜均上漲超過1%，漲幅居前茅，當中個股如高力(8996)、羅昇(8374)、中電(1611)漲幅居前；生醫、通網、電子零件、水泥漲幅0.5%以上。電子、半導體略增約0.4%，成交比重略增。而百貨跌1.47%最劇，航運、鋼鐵、金融後繼無力翻黑，跌幅居前。

貨櫃三雄股利政策全數出爐，長榮(2603)擬配息70元，配發金額及配發率居三雄之冠，萬海(2615)股利政策則較為保守，長榮開高後走疲收黑，與萬海雙雙跌2%，陽明也跌幅超過1%。而航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)撐盤收漲約1%，遠雄港(5607)更大漲8.71%，為航運股扛壩子。

潤泰新(9945)因轉投資南山人壽提列特別盈餘公積，即使去年房地產本業，仍無法配息，並在周二宣布減資10%。周三股價直接摜至38.35元跌停價，終場鎖住作收，創下2020年10月16日以來的約2年5個月低點。而中美晶(5483)入股盛達(3027)成最大法人股東，中美晶、盛達兩公司股價齊漲。

個股成交量方面，長榮、陽明居前五，飛宏(2457)、新光金(2888)、聯電、華航、群創(3481)、中信金(2891)等均交易熱絡。

周五為台指期結算日，漲幅收斂，未能奪回5日線，且5日均線下滑，追價狀況不積極，市場持續屏息下周二的FED利率決策。國泰證券證期處協理簡伯儀認為，短線來看需關注五日均線是否站穩，以及後續指標是否轉強，短期仍AI相關半導體、IC設計族群，長線則看好重電發展趨勢。分析師則評估，目前行情較不穩，短期宜多看少做。