彰化縣副縣長林田富表示，感謝臺灣銀行愛惜彰化，從修復再利用計畫、工程規劃設計到修復再利用工程開工等，都自行採購發包。(彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真)

目前留下的2棟宿舍是建造於昭和10年(1935年)至昭和11年(1936年)提供株式會社臺灣銀行彰化支店頭取、副頭取居住。(彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真)

臺灣銀行15日上午辦理「臺銀彰化日式宿舍修復再利用工程開工典禮」，臺灣銀行彰化分行於日治時期昭和9年（西元1934）開始營運，同一時期臺灣銀行彰化日式宿舍群也興建完成，其外觀是照當時臺灣總督官舍標準所建，乘載著許多彰化縣民共同回憶，臺灣銀行共編列4948萬元進行修復，預計明年6月完工。

臺灣銀行彰化日式宿舍位在彰化縣政府附近的博愛街33號及49號，是縣內非常具有歷史文化價值的建築，臺灣銀行全額自籌斥資新臺幣4948萬元修復，未來將與縣府及文化局等單位合作，成為彰化重要文化觀光景點。

臺灣銀行總行不動產管理部經理林炳鴻表示，很高興在縣府及各級民意代表的協助下，能夠有預算進行修復再利用工程，過程中從被登錄為歷史建築，到調查研究、規劃設計、發包等，經過很多人共同努力，加上疫情攪局等，如今能順利開工，真的很感動。

彰化縣副縣長林田富表示，感謝臺灣銀行愛惜彰化，從修復再利用計畫、工程規劃設計到修復再利用工程開工等，都自行採購發包，縣府則在法規及相關程序予以全力協助，期盼未來臺灣銀行彰化日式宿舍群能華麗轉身，再現風華。

文化局表示，「頭取」在日文是指頭領、首領，在銀行界就是指總經理或董事長，目前留下的2棟宿舍是建造於昭和10年(1935年)至昭和11年(1936年)提供株式會社臺灣銀行彰化支店頭取、副頭取居住，戰後依然被臺灣銀行職員使用，直到1981年以後，臺銀職員逐漸遷出宿舍，部分被拆除，留下2項現存的宿舍。