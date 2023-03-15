拉署旦部落文化聚會，屋頂採阿美族太陽意象設計。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

市長魏嘉彥（右）與當地里長杜曉炬現勘完工的部落聚所。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮市公所興建拉署旦部落文化聚會所，近日已完工，屋頂造型以阿美族傳說太陽意象為圖騰，融入建築美學，市公所正辦理驗收，預計豐年祭前6月開放使用，將是花蓮市落成啟用的第4座部落聚會所。

拉署旦部落位於花蓮市國裕里，以阿美族為主。原住民族委員會及花東永續發展基金補助60萬元規畫設計經費及1582餘萬工程款，在中琉公園內興建文化聚會所，前年4月開工，近日完成。

花蓮市長魏嘉彥、建設課長徐國城及國裕里長杜曉炬現勘，拉署旦部落聚會所採多邊型規劃，屋頂造型以阿美傳說的太陽為意象，舞台及觀眾席採通透空間，在頂棚照明設計中也納入巧思，在每座探照燈旁特別增設掛勾，以因應歲時祭儀和社區活動使用需求。

魏嘉彥感謝魏嘉賢議員在6年市長任內，為花蓮市爭取到5座部落聚會所興建工程，他表示，在花蓮市轄內，要尋覓適宜興建部落聚會所的公有土地相當不容易，吉寶竿及根努夷部落聚會所皆與國小校園共用設施，拉署旦部落聚會所則座落於社區公園內，提供在地里民與部落族人更為完善的戶外活動空間。

國裕里長杜曉炬期望未來將社區活動中心納入下一個新建規劃當中，讓整體的社區營造與發展更為完整。建設課長徐國城說明，拉署旦部落文化聚會所興建工程，已於1月中旬申報竣工，目前正送件辦理使用執照，同步進行驗收程序，可望在豐年祭前對外開放使用。