人工智能AI聊天機器人程式ChatGPT引發教育界熱烈討論，陽明交通大學14日晚間舉行論壇，由副校長周倩、教務長陳永昇與在場學生對談，聊聊人工智慧如何應用於學習，為全國大學中，第一場公開與學生討論的對談活動。

陽明交大於3月10日舉辦生成式人工智慧教與學的教師論壇，與會教師一致認為面對跨世代的科技應用，應朝正面積極的態度面對，結合電機、資訊、生醫等優質研發領域，多方面發展人工智慧技術及應用，發揮學校作為頂尖研究型大學之優勢。

而校方則認為，生成式Al作為人工智慧技術之應用系統是跳躍性的發展，已是未來趨勢，不可能禁止學生使用，在鼓勵進行相關研究及技術開發時，也應留意可能衍生的安全、倫理及隱私議題，讓使用者能安心與信任。

14日則邀請學生一同討論，副校長周倩指出，人工智慧已運用在生活中，只是chatGPT讓所有人更容易接觸此技術；教務長陳永昇則說，學校精神是希望納入學生意見，面對chatGPT嚴肅問題，從同學觀點出發，使用上有什麼疑慮、心得等。

會中討論幾大問題，包括chatGPT像真人嗎？如何輔助學習？以及使用chatGPT有哪些爭議等。有同學感覺chatGPT比自己更會聊天，寫程式的能力很強，而且十分親民，問什麼都能回，走投無路的時候可以給予靈感。至於缺點則是將人的獨特性去化，給出的文本合理但不正確，且資料不夠新。

也有部分學生對ChatGPT所給予的內容抱持存疑態度，認為在使用過程中需要具備足夠的背景知識、搭配資料檢證的能力，才能判斷真假。有學生指出，ChatGPT無法理解較複雜的學科（如高階統計），因此使用後反而需要花更多時間，扭轉ChatCPT的錯誤。另也有學生提出科技應用的資訊安全及隱私的關係，例如上傳的內容會被收錄到哪感到疑慮。

針對用chatGPT寫作業的討論，多數與會學生認為，若利用生成式AI了解議題、查找文獻、提供句型修改建議、dedug，甚至參考內容都可以接受，但如果分段組合chatGPT撰寫的內容或直接貼上繳交，則認為比較不妥。

透過多情境演繹，會中學生們也逐漸形成共識，ChatGPT能夠「部份協助」課程，但不應全然依靠ChatGPT。若學生完全以ChatGPT寫作，會喪失作業表達個人獨特論點的意義。周倩也說，考試和作業是為了達到教學目的的必要之惡，若並非由學生執筆，則無法達到教學目標。

周倩指出，座談會上可以看出學生面對新的科技應用並非完全擁抱科技，而是提出疑慮及找出可能的解決方案，顯示學生在面對新的學習科技時，具有更高層次的反思能力，這也是在人才培育中重要的任務。

陳永昇則認為，未來工作不一定會被AI取代，但卻一定會被善用AI工具的人取代，與其被動等待被淘汰，還不如在學時就先學習如何使用AI工具。

目前陽明交大也成立生成式人工智慧應用於大學之教與學研議小組，近期也將透過教師及學生的回饋，擬定生成式人工智慧的使用政策及參考指引，作為師生使用的依據。