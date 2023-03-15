新北市樹林一間熱炒店的正妹廚師林彤，因為熟練的炒飯甩鍋技巧，被網友PO上網爆紅，餐廳也瞬間客滿，林彤受訪表示，今天已連炒近20份炒飯，老闆還告知餐訂定位已經預約到下個月，並透露現在單身，喜歡陽光成熟的男生。

根據《ETtoday》報導，林彤表示，現年27歲，來自台中，身高165公分，體重47公斤，三圍32D / 25 / 33，台中科大日語系畢業，是活動主持人及平面廣告模特兒，因為疫情工作減少，加上喜歡做菜，決定將下廚當作第二專長，與媽媽學做家常菜，練習刀工及炒飯，經過2年嚴格訓練往廚師之路邁進。

林彤表示，做料理遇到最大的困難是甩鍋，過去因為肌力不足，姿勢錯誤導致手腕受傷，食材飛出去，後來開始戴護腕、練肌力。現在爆紅後讓她炒飯炒到快手軟，餐廳訂位還排到下個月。還透露穿著性感的原因，不是為了擺拍，而是大火炒飯太熱了，「現在我很會炒飯、炒菜，最擅長的是『滷肉』。」

林彤表示，她目前單身，喜歡戶外運動，擇偶條件是希望對方是個陽光而成熟的人。