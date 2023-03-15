力求教育接軌國際，屏縣府打造國際學術交流平台。(林和生攝)

為積極回應全球化時代，屏東縣政府從雙語教育和國際教育雙軌同時推動，努力將中小學與世界相互連結，且逐年擴大引進外籍英語教師，打造「沉浸式雙語學習環境」，112學年度預計引進74位外師，希望培養屏東學子成為自信、快樂又具國際視野的世界公民。

屏東縣政府教育處長劉育忠表示，奠基在屏東縣既有的國際教育推動與國際交流互動基礎上，未來教育處將媒合縣內大專院校的姊妹校網絡，更積極協助屏東縣各級學校簽訂合作備忘錄、舉辦姐妹校對談，與世界各國學生進行國際交流，期盼讓屏東縣「校校都有國際姐妹校，生生都有機會結交外國朋友」，讓屏東縣的中小學都能與世界緊密連結。

教育處強調，國際領航不但可以與世界分享屏東教育經驗，交流教育問題的解方，更能以全球的角度定位屏東教育的獨特性與價值，未來屏東教育將更加強與國際學習趨勢接軌，並效法芬蘭教育成功的關鍵，視每一位孩子都是不容忽視的寶貴資源，以更好地做到「接住每一位孩子」，讓屏東教育持續向前。