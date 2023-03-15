家住苗栗縣竹南鎮的1名6旬婦人，在網路上結識一名自稱聯合國軍醫的詐騙集團成員，在對方愛情攻勢下，婦人深陷情網無法自拔，對方乘機向婦人商借50萬元，婦人被愛沖昏頭信以為真，1天之內3度赴郵局及銀行準備匯款，都被行方報警勸阻，最後才成功讓婦人打消念頭，保住積蓄。

苗栗縣警局竹南分局竹南所警員林康堯、賴冠良與廖乾成，日前上午時分，先接獲竹南鎮某間郵局員工報案，稱有一名婦人疑似遭詐騙，請警方到場協助。

員警們趕赴現場了解，這名6旬婦人原本表示是要領錢辦定存，又改口要還別人錢，員警查覺有異勸阻，婦人雖然暫時離去。但隨後又回到同間郵局，再度要求匯錢，警方接獲郵局通報再度趕赴郵局，看到是同一人，繼續勸阻，婦人才離開郵局。

婦人深陷愛情陷井無法自拔，到了下午竟再換另外一家銀行要匯50萬，員警再次趕到勸離，婦人才驚醒自己上當，停止匯款，保住積蓄。

竹南警分局轄區自1至3月，員警成功阻詐10起，阻止被害人損失達1，080萬元。警方提醒詐騙集團手法層出不窮，利用人性，常以網路交友手法先取得被害人信任，再以高利投資、急需用錢等理由，成功騙取被害人高額錢財後銷聲匿跡，等到被害人發現受騙已後悔莫及。

竹南分局表示，這次幸好郵局及銀行行員機警發現婦人有異而報警，經員警們到場耐心勸說，成功攔阻辛苦錢被騙，使詐騙集團無法得逞。警方提醒大家，網路交友一談到錢就要特別小心，更不要與對方「裸聊」，切勿輕易匯款或提供遊戲點數序號，否則極可能落入詐騙集團的陷阱，如民眾遇有類似情形，千萬別匯款，可撥打165反詐騙專線或110報案電話查詢，以確保自身財產安全。