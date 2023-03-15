國民黨主席朱立倫今在中常會上痛批蔡政府執政無能，在民生方面缺水、缺電又缺蛋，兩岸政策只會去中、抗中與抹紅，國防部分丟人、丟槍又丟士氣，如今外交方面還要丟友邦，邦交國數目恐將只剩下13個，讓全民看到蔡政府內政無能，外交、兩岸、國防又沒半撇。

朱立倫指出，錯誤政策比貪污更可怕，全民最擔憂的就是缺水、缺電、缺蛋、缺民生物資，蔡政府這七年來花了1800多億意圖確保民生供水，結果卻仍年年缺水，今年民生、工業各種用水都有危機。

朱立倫說，缺電部分，蔡政府的能源政策就是用進口天然氣與進口能源取代其他能源，因國際能源大漲，單單台電去年加上今年預估就會虧掉5700億，中油加台電去年就虧掉4800億，這些都是全民的錢，要多久才能賺得回來？再加上現在缺蛋，之後可能會缺雞肉、缺豬肉，這些都是錯誤的政策造成民眾的最大負擔危機。

朱立倫認為，關於總統職權的兩岸、國防、外交部分，民進黨意識形態「務實台獨」就是每天去中化、各種力量抗中，對真正能夠兩岸交流對話的國民黨更是不斷抹紅。

朱立倫提及，國防部分，最近「丟槍、丟人、丟士氣」，國軍竟然槍也不見、人也跑掉，面對國外媒體污辱國軍有九成退伍軍人可能親共，最高領導者及三軍統帥竟然沒有出來講任何一句話，這樣一來我們的士氣在哪裡？今天外交危機又出現，可能還會丟友邦，我們從馬政府時代穩定維持22個友邦，走到今天可能會變成歷史最低的13友邦！

朱立倫認為，國民黨更應該努力讓民眾看到我們走對的路，「親美、友日、和陸」這樣的路線，不但能獲得國際友人支持，兩岸也不斷能交流對話，同時堅定為民眾拚好日子，希望能讓大家感受到國民黨縣市長、立院黨團、各地議會黨團都是為民眾拚好日子。

朱立倫強調，2024也會堅持全黨團結一致、無私無我，用最公平、公正方式面對立委選舉，總統大選部分也要避免一切爭議，團結所有可以團結的力量，讓大家感受到國民黨不僅有希望，也能夠團結全民，為台灣、為中華民國打拚。