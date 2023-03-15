中華隊在2023年世界棒球經典賽取下2勝2負的戰績，無奈失分過多無緣晉級，許多選手更因此落下男兒淚，讓球迷看了格外不捨，身為「經典女孩」成員之一的心璇，公開當天對戰古巴落敗後，啦啦隊抱在一起痛哭的影片，她也藉此向所有人喊話：「團結一心的感覺真好，讓世界都看見，這就是台灣」。

心璇曬出周日中華隊對戰古巴落敗後的影片，只見她抱著身旁的籃籃痛哭，籃籃眼見她眼淚止不住，還不忘摸摸頭給予適時安慰，而在一旁的小映更是哭成淚人兒，不斷用手拭去臉上的淚珠，應援團長Rina更是面色凝重，似乎在強忍悲傷情緒，當心璇準備離場時，秀秀子還不忘搭著她的肩膀試圖安撫，讓她感性表示：「結束比賽時真的忍不住直接爆哭，謝謝籃在旁邊給我最溫暖的擁抱，給予我安慰，超暖的」。

心璇指出九局上看著張育成敲出二壘安打，幫助中華隊攻下第一分，當時就一度感動到想哭，尤其看到全場兩萬人跳著嗆司曲「台灣尚勇」，讓她直呼：「團結一心的感覺真好，𝗪𝗲 𝗔𝗿𝗲 𝗧𝗲𝗮𝗺 𝗧𝗮𝗶𝘄𝗮𝗻，讓世界都看見，這就是台灣」，雖然結果不盡人意，至少所有球員都盡用全力，接著感性表示：「是棒球讓我們集結在一起，珍惜緣分，我愛大家」。

影片曝光後，讓網友看了大感不捨，紛紛留言打氣：「辛苦了每一位幕後英雄，感謝你們賣力應援，帶給大家感動」、「大家都很棒了！中華隊很讓人驕傲了」、「球員們到最後都沒有放棄，相信之後的中華隊會越來越好」、「情緒難免複雜，但還是肯定中華隊每一位球員的拚戰精神」。