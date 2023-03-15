我國友邦宏都拉斯擬與中國大陸建交，前宏都拉斯駐台大使謝拉（Rafael Fernando Sierra）連發4篇推文，除表示台宏邦交互動良好，也質疑宏都拉斯總統卡斯楚： 「總統又撒謊了！」

我國友邦宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro），今（15）日在推特發文表示，已經指示外交部長雷納（Enrique Reina）處理和中國大陸建立正式外交關係，為台宏邦交投下震撼彈。

謝拉曾於2015年1月至2019年4月擔任宏都拉斯駐台大使，他表示，希望總統深入分析與中國大陸建立關係的決定，並認為此一錯誤決策將影響許多宏都拉斯家庭，並附上卡斯楚與副總統賴清德在宏國會晤的照片，指稱「總統又撒謊了！」

他指出，宏都拉斯和台灣之間的經濟平衡對宏都拉斯有利，因為宏都拉斯的產品，如甜瓜、蝦、咖啡等，在台灣已有需求；他認為，雖然中國大陸是一個更大的市場，但他們不一定會購買宏都拉斯的產品，哥斯大黎加即是一例。

謝拉在其他篇推文提到，宏都拉斯目前有超過300位留學生在台就讀，若與台灣斷交，他們恐怕無法持續享有外交部的獎學金；並以薩爾瓦多2018年與台灣斷交為例，當時中國大陸雖承諾提供獎學金，但留學生被迫從零學習，最後只能返國。

另外他也舉例，台灣協助宏都拉斯海水箱網養殖、酪梨種植、馬鈴薯種子、養豬產業等計畫，生計依賴這些的人民將會受到衝擊。