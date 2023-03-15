茄萣特色遊戲場15日正式開放，搭配遊戲場的漁船造型主遊具，高雄市長陳其邁出席啟用儀式，特別打扮成船長與大小朋友互動，率領小小漁夫們期待地出航。

茄萣特色遊戲場15日正式開放。(高雄市工務局提供)

高雄市工務局表示，茄萣運動公園從去年8月底開始，由養工處進行特色遊戲場工程，並於今年3月完成。設計階段透過多場次的公民參與活動，以茄萣地區臨海特色「小小漁夫探險趣」做為概念主軸，將海洋意象及地方產業文化如捕魚漁船、漁網等元素融入遊具及鋪面設計中。

遊憩設施包括捕魚船主遊具、共融鞦韆區、坡道遊戲區、梅花樁平衡木地景遊戲區及成人體健區等等，讓孩童在遊玩時能增進對自我成長環境的認同與重視，也讓大人於看顧小孩玩樂之餘，可在旁滿足體健及社交所需。

茄萣運動公園遊戲場為具有在地海洋漁村特色的兒童遊戲場。(高雄市工務局提供)

高雄市養工處進一步說明，未來市府要在全高雄打造「區區有特色、處處是共融」的公園遊戲場，完成啟用的茄萣運動公園遊戲場就是具有在地海洋漁村特色的兒童遊戲場，更豐富了茄萣地區的生活機能。