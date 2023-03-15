主計長朱澤民14日表示，物價先前有上漲壓力，但目前已呈現往下趨勢，預計整年不超過2.12％。國民黨台北市議員徐巧芯痛批，番茄漲價30％，蛋1個月不到漲5元，雞、豬則漲5、6元每斤不等，朱不知民間疾苦又如何平抑物價？朱與農委會主委陳吉仲應下台以示負責，否則新內閣開局已是大失敗。

徐巧芯今日受訪時質疑，家裡開早餐店，以早餐用到的原料為例，番茄漲價30％，蛋1個月不到漲5元，雞、豬則漲5、6元每斤不等，光早餐漲的價格這麼多，物價怎麼可能往下？

徐巧芯砲轟，朱是非常不適任的主計長，過去曾經稱蚵仔麵線只有20元，不知民間疾苦又如何平抑物價？萬物齊漲的時代不去面對，竟還睜眼說瞎話，讓民眾覺得活在平行宇宙、不同的台灣。

徐巧芯喊話，前行政院長蘇貞昌卸任，為什麼朱澤民、陳吉仲還留著？這波漲價元兇朱澤民、陳吉仲應下台以示負責，否則行政院長陳建仁內閣開局，已經是大大的失敗。