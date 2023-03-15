我中美洲友邦宏都拉斯尋求與中國大陸建立正式關係，有學者評論，中南美洲作為美國的後花園，「承認台灣是冷戰的產物」，至今已發生許多變化，數十年前台灣是比北京更有吸引力的經濟夥伴，但如今台灣已無法與大陸的巨大市場競爭。更有學者直言，就外交關係來看，台灣似在「苟延殘喘」。

我中美洲友邦宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）14日宣布將尋求與中國大陸建立正式關係，半島電視台（Al Jazeera）指出，如果宏都拉斯與台灣斷交，台灣將只剩下13個友邦，相較之下2016年蔡英文總統上任時還有22個，屆時作為美國後院的中美洲將只剩下貝里斯及瓜地馬拉2友邦。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，秀瑪菈．卡斯楚2021年競選總統時承諾打擊貪腐、醜聞，改善社會貧窮、放寬墮胎法，並放話尋求與中國大陸建交，她後續贏得壓倒性選票獲勝。

分析師認為，宏都拉斯轉彎並非不可預期，除了秀瑪菈．卡斯楚的競選宣言，宏國近期也與北京磋商財政支持，包括宏國外交部長雷依納（Eduardo Reina）2月才宣布，北京將提供該國建造另一座大壩的資金。

美國聖湯瑪斯大學台灣與東亞研究計畫主任葉耀元表示，「我認為我們某種程度上有所準備了，所以我不覺得會變成大議題」，不過他也預期民眾會有些恐慌，「因為我們又被另一個國家拋棄了。」

■中美洲承認台灣是冷戰遺產 台灣已無法與陸巨大市場競爭

半島電視台指出，自蔡英文總統上任以來，北京持續試圖與我剩餘友邦深化關係，包括大洋洲的索羅門群島、中美洲的尼加拉瓜相繼斷交。

拉丁美洲中國關係專家、倫敦政經學院（LSE）博士候選人比內蒂（Bruno Binetti）評論，「中美洲承認台灣是冷戰遺產，從那時候開始發生了很多變化，包括中國令人驚嘆的經濟崛起，數十年前台灣實際上是比中國更有吸引力的經濟夥伴，但那是古老歷史了，台灣無法與中國的巨大市場競爭。」

■台灣「苟延殘喘」？

台灣亞洲交流基金會印度籍訪問學者胡莎娜（Sana Hashmi）評論，「在外交盟友方面，看起來台灣在苟延殘喘。」她說從2016年伊始，北京的任務一直是縮小台灣的國際空間及懲罰台灣。

華府智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations）拉美研究員弗利曼（Will Freeman）指出，長久以來中國大陸持續與中美洲國家建立更密切的關係，當北京擴大足跡的同時，美國政府與中美洲國家就移民問題密切合作，其他議題只有零星合作，他暗示，由於缺乏高度關注，現在即將面臨後果。

報導指出，在大洋洲國家紛紛與台灣斷交、以及2022年索羅門群島與北京簽署安全協議後，美國加強在該區域的涉入，拜登先是在白宮接待大洋洲國家領袖、舉辦峰會，承諾協助對抗氣候變遷，美國2月也重新開放駐索羅門群島大使館。

路透社指出，如果巴拉圭反對黨贏得4月底的總統大選，台灣還有可能再損失一個拉丁美洲友邦。巴拉圭反對黨總統候選人艾里格里（Efrain Alegre）曾預告與我斷交、與北京開展關係，以促進大豆、牛肉等出口。