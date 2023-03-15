頭份市為恭醫院醫師姜信匡為失智症患者診斷。（為恭醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣一名88歲女性病人，因慢性病糖尿病血糖追蹤至頭份市晟新診所就醫，經院長謝其欣看診後，發現病人對話出現答非所問的情形，初步診斷為失智症，考量病人情況及照顧者的認知，隨即透過電子轉診系統，上轉至為恭醫院記憶門診，經過智能測驗、抽血、電腦斷層檢查等，診斷出失智症，經過藥物治療，目前情況恢復良好。

謝其欣表示，類似案例的病人，就是透過中央健保署推動的分級醫療轉診制度，利用院所之間的電子轉診平台，將個案轉介至上一層級的醫療院所就醫，院所各司其職讓病人獲得適切的照顧。這名女病人就是在診所評估異常後，透過電子轉診系統，上轉至為恭醫院記憶門診，並在轉診中心人員的協助下，順利完成相關檢查。

為恭醫院指出，病人就診期間，雙方醫師還可透過為恭醫院開發的「轉診共照MPC」，隨時查詢病人最新相關檢驗數值及影像報告，追蹤個案治療情況，並與為恭醫院神經內科姜信匡醫師保持雙向溝通，提供雙主治醫療服務，後續轉介為恭失智共照中心追蹤關懷。

為恭醫院神經內科醫師姜信匡表示，台灣罹患失智症人口數大概是65歲以上每5歲增加1倍，因高齡化社會來臨，失智症人口也將持續攀升。失智症是一群症狀組合而成（症候群）的疾病，非正常的老化現象，若發現家中長者有記憶力減退、認知功能退化、干擾行為等等，應盡早就醫鑑別診斷及治療。

為恭醫院於去年11月15日特別舉辦「失智症的診斷」專業教育訓練，積極協助基層醫師加強失智症的診療與照護實力，落實分級醫療、雙向轉診的合作，創造無縫接軌的雙主治模式，共同守護在地民眾的健康。詳情請洽為恭失智共照中心，電話：037-596885。