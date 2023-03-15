建大指出，為因應深圳地區隨產業不斷集聚及發展造成土地資源緊張情形，及當地產業轉型升級需要，「建泰一期城市更新項目」使用「工業上樓」的創新空間發展模式進行「工改工」城市更新。

此項目位於龍華區大浪街道工業路與和平路交匯處西南側，原建泰橡膠（深圳）一廠所在地，除捐贈予當地政府建造學校約44,000平方公尺外，其餘區域總建設用地面積46,857.3平方公尺，規畫容積331,400平方公尺，內容包含4棟廠房大樓和2棟住宿區，預計2026年底完工。

這次城市更新項目的建設將圍繞在智慧汽車產業鏈、創新鏈、人才鏈的發展需求，打造以輪胎製造、車用電子、汽車零部件、充電樁等為核心的先進製造業基地，提高當地產業數位化及智慧化水準，加快先進製造、研發設計、雙創孵化、製造服務四大功能融合，助力產業聚落形成及數位新城建立。

「建泰一期城市更新項目」地理位置佳，鄰近捷運及高鐵站，高速公路與深圳機場皆在短距離開車範圍。建大表示，期許此次與深圳市龍華建設合作，打造「產城融合」的高品質明星產品，實現生產、生活、生態共存的「三生融合」空間。