M31去年第四季營收為4.89億元，季成長51 3%、年成長34.4%；單季淨利為15.58億元、季成長53.5%、年成長28%；單季每股淨利為4.98元。營業利益率42.1%、季成長22個百分點、年成長2.7個百分點。

M31去年營收13.6億元，年增34.4%，創下歷史新高；全年淨利為3.79億元、年增加50.1%；全年每股淨利12.61元。全年營業利益率為27.1%、年減少3.9個百分點。2022年有鑑於美元匯率走強，M31全年匯兌收益達6901萬。

M31表示，2022年不畏景氣下行，整體接單暢旺，多年投入先進製程的效益開始浮現，且自第三季開始有超過摩爾定律的先進製程開始貢獻，帶動營收、獲利均創下新高，權利金也相較2021年表現翻倍。2022年來自晶圓廠授權金營收占比來看，3/7奈米佔10.7%、12/16奈米佔33.5%、22/28奈米佔43.1%、40/65奈米佔8.6%、90/180奈米佔4.1%。

總經理張原薰表示，M31持續投入先進製程，去年在28奈米以下製程佔比達80%，2023年也會維持這樣主軸，新進製程還是營運貢獻得重要動能，不會有太大改變，且全球無廠半導體公司(fabless semiconductor company)持續導入M31方案，也會貢獻M31授權金。且隨著客戶的應用百花齊放，M31的產品應用別也會越來越廣。以市場來說，北美、大陸市場持續成長，扮演關鍵兩大市場，日本、含果的耕耘也陸續有成果，今年希望日本有進一步的成長。

張原薰談到，在全球地緣政治下，發展出成熟製程的高階產品趨勢需求，M31過去幾年累積很多IP經驗，在這方面可以滿足客戶需求，故儘管整體經濟環境保守，但M31對於2023年營收表現維持謹慎樂觀，營收力拼雙位數成長，且預計動能會在下半年攀升。

以2023來說，M31預計，上半年權利金收入還是會受到晶圓代工廠產能收斂影響，但預計下半年隨著消費性電子回溫，權利金收入也可望回溫；授權金今年則看好持續成長趨勢，整體來說，隨著先進製程持續成長，16奈米以下先進製程將成為M31主要營運貢獻引擎，看好今年整體營運成長穩定，也持續續投入3奈米、5奈米。

M31有鑑於大陸IC設計業者近幾年快速增加，將受益其成熟製程矽智財市場成長，看好今年大陸市場仍有優異表現，惟張原薰表示強調，M31絕對遵循實體清單管制，且M31客戶分散，所以假設有客戶被納入名單，對M31營運影響也有限。

另外，M31董事會通過每股配發8元現金股利、1元股票股利，總計共9元股利，盈餘分配率逾7成。