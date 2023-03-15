台南市長黃偉哲率團前往東京國際食品展參展，成果豐碩。(曹婷婷攝)

台南市長黃偉哲率業者與農會組成台南農特產代表隊參與「東京國際食品展」，成果豐碩，台南市政府初步統計，此次參展接獲洽詢訂單鳳梨鮮果超過100噸、加工品食品及水產現場接獲訂單總金額達1億2000萬元以上，業者預估，未來3至5年訂單數量超過10億元，整體成果突破預期。

黃偉哲表示，這是他就任以來首度出國，此次台灣有9個縣市長親征，台南必須在同儕競爭中突圍，因此他親自在場推廣行銷，要讓全世界看到台南的農產商品競爭力，還把台南蘭花帶去展場，讓各國廠商代表為之驚艷。

黃偉哲說，這次食品展與日本通路商、世界各國前往東京食品展的代表交流，接單金額初步估計首波約有1.2億元，未來3到5年商機上看10億元，對於台南農特產品行銷有正面幫助，這次參展可說是成果相當豐碩。

他提到，尤其除了將台南優質農特產商品呈現給國際，也和日本其他城市及其他參展國家建立交流，從中學到很多，期盼未來在良性競爭下，台南的農特產品持續進步，展現最強競爭力。

冠南生技公司的「冷凍鳳梨及芒果大丁」產品，成功打入日本市場，急鮮冷凍技術更讓日本廠商驚艷，冠南生技公司董事長黃榮裕說，台灣產品價格雖高，比單價可能搶不贏別人，但國際能認同台灣產品價值，我們也要對自己有信心，未來盼由市府帶動推廣打台南品牌，走進更多市場與通路。