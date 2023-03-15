臺藝大美術系班展「說說我們，讓我們說說」。（新北市政府文化局提供）

新北市板橋435藝文特區本月推出4檔展覽提供民眾參觀，展出者包括中和自強國小藝才班、藝術家李妮、國立臺灣藝術大學美術學系進修學士班二年級，以及中華卿手作藝術協會，多樣化使用媒材，主題內容著重自我與外界的交織碰撞。

新北市政府文化局表示，435藝文特區長期致力於實踐公共藝術空間，讓民眾親近藝術、沉浸藝術氣息，實現「親子藝術樂園」及「藝術家夢想基地」二大營運主軸；4檔展覽中，李妮個展「身體感知‧潛意識蔓延」在繪畫過程中直覺抒發，潛意識流動於畫布上，描繪的生命形象也伴隨自我探索分裂及混和，3月17日至4月10日將於華江館展出。

自強國小畢業展「藝十之選」集結漫畫、水墨、版畫、素描、平面設計與陶藝等作品，3月17日至4月10日將在浮洲館展出；臺藝大美術系班展「說說我們，讓我們說說」，創作者探尋自我的過程，透過作品表達對自我與創作的認知，3月17日至4月9日於大漢館與新海館展出。

另外，中華卿手作藝術協會聯展「藝往卿深複合媒材創作聯展」，理事長邱惠卿與14位工藝師二創回收資源，碰撞出獨特的多媒材拼貼創作，3月16日至4月10日將於光復館與華翠館展出。