日前失聯的金門二膽島陳姓上兵，傳出穿著救生衣游到大陸廈門，被大陸海警救起，其離營動機引發議論。陸軍昨（14）日送至立法院的專案報告，首度公開陳兵全名為「陳嘉壎」，資深媒體人黃揚明也以此搜到今年2月1日，陳與4家銀行在台北地院的債務協商民事裁定結果，他認為若為了30多萬元逃兵，「很難讓人理解」。

黃揚明今在臉書表示，用「陳嘉壎」的名字，查到今年2月1日此人與台新、台灣、國泰世華、匯豐等4家銀行，在台北地院的債務協商民事裁定結果。根據裁定書內容顯示，去年12月20日，4家銀行與陳嘉壎進行債務協商後，認可陳的債務清償方案。

對於近日有報導稱陳嘉壎欠4家銀行的債務為30多萬元，黃揚明質疑，若為了30多萬元逃兵，很難讓人理解，認為應該是另有原因。

網友則認為「事情沒有這麼簡單的」、「也可能不是債務問題」、「帳面上30萬，其他的就不知道了」、「會讓人害怕的應該是民間借貸，二胎借比較會讓人畏懼」、「民間借貸逃到天涯海角也沒用」。