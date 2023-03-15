警方於車上查出槍及毒品。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄1名吳姓男子今天凌晨開車被警方攔查，他疑似因心虛，踩油門倒車，沒想到車後已有其他輛警車，員警除了在車上查到毒品，甚至還藏有改造手槍及子彈，依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

高雄市保安大隊特勤中隊員警於15日深夜2點多執行轄區熱區聯巡勤務時，在前鎮區鎮海路某超商旁，發現有1輛白色自小客車紅線違停，警方將巡邏車靠近示意下車受檢，另1輛巡邏車則停至該車後方。

不料35歲吳姓駕駛見到警車後卻腳踩油門倒車準備離去，直接撞上後方警車，「碰」的一聲在深夜格外引人注目，吳嫌表示因緊張誤踩油門，而警方早從吳嫌身上聞到毒品愷他命氣味，經當場查獲1包一級毒品海洛因、4包三級毒品愷他命及1把CLOCK改造手槍、4發子彈，另副駕駛座27歲劉男子帶回訊問，全案依槍砲彈藥及毒品防制條例將吳嫌移請高雄地檢署偵辦。後續將會同刑警大隊共追槍、毒上源。

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