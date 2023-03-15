高雄興達港區漁會總幹事郭展豪15日上午在致詞時感謝農委會、漁業署與高雄市政府等單位對漁民的協助，讓白帶魚可以輸往日本。（林瑞益攝）

對於大陸恢復進口白帶魚，興達港區漁會總幹事郭展豪15日受訪表示，這是一個好消息，但如果大陸更早宣布恢復進口對漁民來說會更好，因為現在已經是捕撈白帶魚季節的尾聲了。

高雄市長陳其邁15日上午出席國產白帶魚外銷日本封櫃記者會，他說，高雄每年包括興達港區漁會等，大概有900噸左右，去年6月中國禁止白帶魚、午仔魚及石斑魚，高雄市漁會就加緊補助，在興達港區漁會有900萬元，並加快分散擴大海外市場。這次在東京食品展，相關水產外銷訂單後續也達到大概1億元新台幣。

興達港區漁會這次銷往日本的加工白帶魚有7公噸，陳其邁說，希望透過打開超商、電商的通路市場，直銷到日本民眾的家中。相信白帶魚不僅受到台灣民眾的歡迎，在日本依樣能夠受到日本民眾的喜愛。

下午傳來好消息，大陸恢復進口白帶魚，郭展豪說，如果更早宣布會更好，漁民多在中秋節前捕撈白帶魚，目前是春天，且又愈來愈熱，3至5月份屬於漁民休息的時段。且這個時候捕撈白帶魚會有寄生蟲，捕撈的白帶魚也比較不健康。

高雄市海洋局說，竹筴魚的年產量是167公噸、白帶魚則是900公噸，過去都是以內銷為主，對於大陸解封進口竹莢魚與白帶魚，令漁民多了一個銷售管道，海洋局對此樂觀其成。