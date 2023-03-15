新北市三芝櫻花季即將於18日至19日在三生步道隆重登場，現場不僅可以欣賞多種不同的櫻花外，還有闖關活動以及櫻花市集供遊客遊憩，另外興華驛站二層的農業及藝術教育中心也將在18日至4月18日舉辦為期一個月的「賦得櫻陶」陶藝展，讓遊客可以在欣賞櫻花之餘，也能感受藝術的美感。

蜿蜒在山巒之間的三生步道是新北市知名的賞櫻勝地，擁有豐富的櫻花品種，在春季時期總是吸引大批遊客前來欣賞，現場種植著多種不同的櫻花，包括吉野櫻、昭和櫻以及八重櫻等品種，都是絕對不能錯過的美景，另外步道上也有各式各樣的花草植物，更是吸引了愛好大自然的遊客前來探索。

新北櫻花季包含多個豐富有趣的活動，包括拔蘿蔔農事樂、薄紙櫻花樹DIY，沿著櫻花步道前進，還有多項充滿趣味和挑戰性關卡活動與表演活動，現場更有展出各種美食和文創商品的櫻花市集，讓遊客在賞櫻之餘也有地方可以歇息。

另外，興華驛站二層的農業及藝術教育中心也同步舉辦「賦得櫻陶」陶藝展，展覽時間從18日至4月18日，邀請「北海藝創協會成員山彩翔工作室」許俊翔、「十八份窯」林育生、「柴燒陶藝」洪健源、「木子盛陶藝工作室」李振盛及「漂木創藝空間工作室」楊樹森等知名文創藝術家，融合在地農業及藝術元素共同展出，作品包含柴燒陶藝、天目技藝及漂木彩繪等素材，讓民眾可以在欣賞櫻花的同時，感受藝術的美感。

而且本次展覽期間另有邀請茶藝茶席講座活動，以不拘束及限制作品為定義，利用原創加值及複合媒材的概念，創作出紓發情感兼具在地農業藝術創作的櫻花季文創聯展。

三芝區公所表示，三芝櫻花季是春季最受歡迎的活動之一，不僅可以欣賞美景，豐富多彩活動絕對不容錯過。誠摯邀請民眾踴躍來三芝，共同感受春日櫻花盛宴，留下美好回憶。