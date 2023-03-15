崇越電通今天舉行線上法說會，崇越電通主要業務為Silicone及特殊關鍵材料和設備銷售，提供材料+設備的解決方案(Total solution)，俄烏戰爭、通膨升息衝擊終端消費需求，且過去兩年因疫情導致供應鏈失序、客戶重覆下單嚴重，崇越電自去年第3季起開始處理高成本庫存，致使2022年業績受到影響，2022年合併營收87.03億元，年減7.7%，營業毛利為15.46億元，營業淨利為5.85億元，年減23.6%，稅後盈餘為4.66億元，年減21.7%，每股盈餘為6.3元。

吳坤明表示，去年8月起訂單大幅下滑，加上持續處理高成本原料庫存，影響毛利率，導致2022年第4季獲利明顯下滑，雖然目前庫存金額已逐月降低，但訂單下滑幅度更大，故庫存調整速度緩慢，週轉天數仍偏高。

崇越電今年前2月合併營收為10.66億元，年減26.02%，吳坤明表示，目前五大產業及以外的產業仍未看到需求明顯回升跡象，各產業客戶訂單沒有正面訊息，訂單能見度均偏弱，僅化妝品因各國國境全面開放相對好一點，雖然現在應該是谷底，不會再探底，但谷底會持續多久沒有把握，不知業績何時會變好，不過今年高價庫存影響會比去年第4季小，第1季毛利率可望比去年第4季好，只是無法回到正常水準。

隨著台商往東南亞移動，崇越電也計畫在東南亞設立新據點，新據點正在申請中，吳坤明表示，通路商營運多跟著客戶腳步，我們既有客戶新設據點往東南亞移，所以我們必須在東南亞設據點服務客戶，亦希望開拓非台商客戶，東南亞新據點預計年中完成公司設立登記，第3季開始進駐人員。