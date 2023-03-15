投銀Wedbush Securities知名科技分析師Dan Ives周二出具報告指出，過去幾十年來，在科技業的世界裡，SVB可說是矽谷銀行生態系的「教父」，我們相信這個歷史性的倒閉事件所造成的負面連鎖反應，將對未來的科技業帶來許多影響。

矽谷銀行上周先是宣布將進行現金增資以強化財務，而後又爆發擠兌，迫使該銀行不得不賠錢賤賣資產，這些資產主要是債券。

美國監管機構上周五關閉矽谷銀行並接管其存款，周日拜登政府緊急推出一系列穩定金融體系和安撫人心的措施，並宣布矽谷銀行的儲戶周一就能提領存款。

矽谷銀行引發骨牌效應的恐慌似乎漸漸平息下來，但CNBC報導，部分投資人和分析師認為事情沒那麼簡單，從新創公司將變得更難以籌資到迫使企業改變商業模式，未來科技業在許多方面都將感受到矽谷銀行崩坍帶來的餘震。

已經擁有40年歷史的矽谷銀行是美國第16大商業銀行，其對科技業的發展至關重要，不僅在美國如此，在歐洲、甚至在中國等地亦然。該銀行與科技業的關係相當緊密，不僅提供傳統銀行服務，也為那些傳統銀行認為風險太大的新創公司提供資金。矽谷銀行還為新創公司提供其他服務，例如提供信貸額度等。

但過去的榮景因為通膨高漲而變色，這一年來聯準會不斷提高利率，使曾經蓬勃發展的科技業備受打擊，美國、歐洲和其他地方的新創公司發現籌資環境變得日益艱難。

當科技巨頭大舉裁員數萬人來削減成本時，新創公司只能勒緊腰帶。在這樣的環境中，矽谷銀行在提供信貸額度或其他資金工具方面便扮演關鍵性的角色，讓新創公司還能支付員工薪水，或助他們渡過難關。

如今矽谷銀行已經倒閉，科技業的情況恐將雪上加霜。總部位於北京的創投基金MSA Capital常務合夥人Ben Harburg表示，矽谷銀行這整件事是我們最避之唯恐不及，也是完全出乎意料的。

RSE Ventures執行長Matt Higgins表示，對這個產業而言，矽谷銀行提供的服務「很家長」，但這一切都在一夜間消失，沒有其他銀行會跳進來接下這個擔子。

另一家創投公司表示，沒有一家銀行可以提供和矽谷銀行相當的服務。

矽谷銀行倒閉也可能將新創公司的焦點轉向如何獲利，並在支出方面變得更加自律。Taboola執行長Adam Singolda表示，這些公司將不得不重新調整他們對業務的看法。Hoxton Ventures共同創始人Hussein Kanji表示，未來三年內，將有更多新創公司重組的消息。

Wedbush分析師Ives則警告可能還會有更多公司倒閉，體質較弱、仍處於草創期的科技新創公司可能被迫出售或倒閉，「在我們看來，過去這一周發生的事，在未來幾年都將對科技產業和矽谷產生重大的影響」。