男子陳柏諺被控殺害馬來西亞籍蔡姓女大生，士林地院15日開庭審理，陳聲稱深愛蔡女，考量蔡女多次央求，才犯下加工自殺罪，否認殺人罪，法院將函詢法醫師意見，並囑託馬偕醫院對陳男進行「量刑鑑定」。辯護人稱，殺人罪刑度涉及被告的生命法益，須函詢多間醫院是否有適合的團隊。法官回以沒有要草草結案，已考量多個因素，決定由馬偕醫院進行鑑定。

陳柏諺去年10月13日清晨，在蔡女位在士林區的租屋處，狠心勒斃女友，陳男返家吞食大量藥物，並打電話給父母，才告訴救護人員自己殺人，警方當天晚間在士林發現死者。檢警偵辦中陳男說詞反覆，檢察官認定他為了金錢殺人，而陳審理中稱他為了幫忙完成心願才掐死女友。

陳甚至說願意當死者父母的兒子，繼續孝順，並與死者冥婚。告訴代理人則稱死者家屬不願再提及傷心事，拒絕修復式司法，但辯護人仍稱希望獲得原諒，願透過一切方式彌補。

法院將針對法醫研究所鑑定報告函詢法醫師，辯護人認為死者沒有掙扎，指甲內並沒有陳男毛屑，但檢察官則說，解剖報告內已清楚呈現，不需要再函詢，而辯護人突然冒出「檢察官你在怕什麼？」檢察官回答「這是程序，沒在怕的」。

另外，法院囑託馬偕醫院進行量刑鑑定，檢察官認為依刑法57條「存貨盤點」衡量就足夠，沒有必要送醫鑑定，若真有需要，希望具備心理學、社會學、犯罪學、精神醫學組成的綜合團隊，法官則以目前類似團隊不多，考量醫院地點以及時程，決定送馬偕醫院。辯護人則稱，加工自殺罪的法定刑不到到死刑，希望法院先以測謊，在看測謊結果決定是否要送鑑定。