清明節（4／5）即將到來，除了掃墓祭祖有些禁忌外，命理專家小孟老師指出，有些人在當天特別容易卡到陰，提醒不要隨意進出老公寓、別去有祖先牌位的朋友家、不宜買新鞋等，提醒民眾特別留意。

清明節10類人易卡到陰

1、不要隨意進出老宅（老公寓、老房子）

民間相傳，清明節有很多往生者出沒，可能會回到自己生前的家，因此不要隨意進出老宅，否則容易卡到陰。

2、下午5點前掃墓

上午9時到下午3時陽氣最重，這時候拜拜比較不容易卡到陰；下午5時為陰陽交界時間點，比較容易遇到不潔（不乾淨）。

3、不要去有祖先牌位的朋友家

清明節有很多祖先會回家，如果去家中有祖先牌位的朋友家，可能會和祖靈擦身而過，容易感冒、生病。

4、掃墓完不宜直接回家

掃墓完不要直接回家，否則容易將晦氣、陰氣帶回家，建議掃墓完，到附近熱鬧的地方走走再回家。

5、清明節要禁慾

清明節要禁慾、禁打麻將、禁喇叭聲太大。清明節祖靈會回家，避免在家中行房，看電視、聽音樂要小聲，以免打擾祖先。

6、禁拜芭樂、番茄、香蕉、釋迦

芭樂象徵「芭樂票」、番茄象徵「血光之災」、香蕉台語諧音「招你來」、釋迦則像是佛祖的頭，這些水果都不宜祭拜，否則可能招來不祥之氣。

7、不要買新鞋或穿新鞋上山

「鞋」同音「邪」，清明節不要買新鞋或穿新鞋上山，容易招邪。

8、不要拍照

在墳墓不宜拍照，以免招到不好的東西，且對祖先不禮貌。

9、清明節當天生日的人不要去掃墓

生日較為喜氣，當天生日的人避開掃墓，以免沖煞；如果一定要掃墓的話，身上可以帶著艾草。

10、外人不要亂拜

如果不是親人，可以陪同掃墓，但是不要點香亂拜，以免對方祖先產生好奇，跟著回家。

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