星宇航空炒股疑雲如雪球般愈滾愈大，就在星宇航空執行長翟建華按鈴申告，反控遭指內線交易隔天，根據公開資訊觀測站資料，星宇多位高層在股價飆漲之際，卯起來賣星宇股票，時機點豈止湊巧，要說內線交易可能沉重，但個個顯然都是股神，這無疑是自打嘴巴，星宇在提告自清同時，恐怕先得從「自己人」查起。

至於星宇航空的回應，「股票為員工個人財產，員工有權自由支配，公司不會干涉」，更凸顯了星宇航空對資本市場運作的無知，還有對台灣證券法令及金融主管機關的輕蔑，因為這些賣股的人不是一般員工，而是「張國煒的自己人」，清一色是星宇高層，這就不是有沒有權利支配股票的問題，而是嚴肅的內線交易問題。

回顧星宇股價起落過程，先是從2月13日到20元噴漲到2月20日的50.5元，隨後又下滑到31元附近，原本以為星宇航空總機長洪世維配偶申讓持股163張，只是單一事件、只是巧合，沒想到股神不只一人，包括星宇董事兼發言人聶國維出脫44張、副總李中寧減碼20張、副總連潔誠減碼12張，顯然「內線交易」並非空穴來風。

數字會說話，發言人聶國維對外稱董座一張未賣，自己卻比老闆先賣了44張，持股從365張降到321張，副總經理李中寧出脫20張，從116張降至96張，副總經理連潔誠減碼12張，從116張降到104張，另外包括多位協理及其配偶及未成年子女，出脫16張到58張不等，這些高層不約而同在2月卯起來賣股，似乎是有足夠默契。

星宇這整件事最啟人疑竇的，一是僅憑單月可能轉盈，不足以支撐股價飆漲，二是在星宇股票飆漲後，董事會隨即決議將辦理現金增資，增資用於充實營運資金、改善財務結構，預計發行普通股以不超過30萬張為上限，若按此上限額度募資，即使以當下股價打5折，仍可募得約60億元，重點是這是「拉一波」之後的股價。

即便是最不懂財務操作的股市小白，也都看得出來。一是星宇宣布現增時機，就剛好落在股價飆漲之後，這是預謀還是巧合，星宇恐怕得有個說法。二是因有現增，就是很簡單的「高賣低買」，如果這些高層都知道要辦現增、也都知道可以趁高先出脫手中持股，再趁現增買回賺價差，這就不單只是「員工有權自由支配」而已。

講更露骨一點，要查星宇有沒有內線，金管會、證交所，甚至是檢調，都可以用最有效率的行政手段，查出這些「張國煒的自己人」知不知道星宇航空即將辦理現金增資，如果有的話，那根本也就不必自清了，星宇航空執行長翟建華大動作去指特定人士利用網路社群平台炒股，更如同一場戲，因身邊的自己人已做了最壞示範。

股票投資有賺有賠，自救會內有小股東看準星宇飆漲，打算賺上一筆，無奈卻被套在高點，這部分自己也要負些責任，不能全賴給星宇。但如果星宇涉及操弄股價，星宇高層又在知悉現增後卯起來賣股，代表懷疑內線交易是合情合理，在相關疑慮尚未釐清前，現增案若讓它過關，主管機關無異縱容炒股，就真的不應該了。