苗栗縣長鍾東錦（左站立者）向新加坡各界代表推薦苗栗觀光。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣長鍾東錦帶領文化觀光局長林彥甫（左）、教育處長葉芯慧（右）等人前往新加坡考察教育、觀光。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

隨著國內新冠肺炎防疫措施解封，觀光旅遊業逐步復甦，苗栗積極爭取國外觀光客源，苗栗縣長鍾東錦領軍，帶領3家公協會及11家業者赴新加坡推廣觀光，將苗栗的旅遊新亮點及最新訊息帶給新加坡遊客，並辦理苗栗觀光資源業者推介說明會，希望促成更多國外業者以及遊客來苗栗。

縣長鍾東錦帶領文觀局團隊及縣內最優質的觀光業者們到新加坡，向大家推薦苗栗縣自然親和、友善舒適的觀光旅遊資源。

昨天3月14日除了拜會康泰旅行社及南和旅行社進行觀光行銷會談外，同日下午在交通部觀光局駐新加坡辦事處舉辦「漫慢苗栗國際行銷推介會」，並由縣長鍾東錦與苗栗在地業者推動地方觀光發展共同努力，躍向國際。

此次透過交通部觀光局駐新加坡辦事處主任鄭智鴻聯繫，邀集新加坡南和旅行社、大通旅遊、中歐航旅、康泰旅行社、曾兄弟旅行社、貴賓旅運及中央社媒體等多家當地旅遊業者、媒體代表，以及中華航空、長榮航空及星宇航空等航空公司，辦理苗栗觀光資源業者推介說明會，希望促成更多國外業者帶客來苗栗，讓全世界旅客都能到苗栗體會山海與人文之美。

「漫慢苗栗 觀光推介會」開始先由鄭智鴻主任介紹在地業者後，接著邀請外交部駐新加坡代表處梁國新大使致詞，再由縣長鍾東錦致歡迎詞後，交由文觀局長林彥甫進行「漫慢苗栗 觀光旅遊資源」簡報，向新加坡業者介紹苗栗旅遊「慢魅力」，包括慢城、慢魚、步道、溫泉、農村，還有近年推出的舊山線鐵道自行車以及最新的旅遊情報。

外交部駐新加坡代表處梁國新大使表示，2019年新加坡來台旅客為46萬635人次，以新加坡在地常住居民約407萬人來計算，約有11％的新加坡人來到台灣旅遊，佔相當高的比例。

此外，台星兩地航程近、沒有時差，台灣有四季，有溫泉、老街、農場、大自然景觀，也有現代的一面，吸引不同年齡層的新加坡旅客。目前新加坡出境旅遊市場開始加溫，旅行業者也正在尋找台灣新的旅遊產品，而苗栗推廣慢品牌旅遊很適合新加坡旅客市場需求，也提供旅行業者納入新產品包裝的選擇。

縣長鍾東錦表示，苗栗慢城特色資源適合民眾深度體驗，越來越多新加坡遊客對苗栗景點感到高度的興趣，加上語言相近、交通往來便利，吸引新加坡民眾將苗栗列入必遊行程。

苗栗擁有四季分明的自然景觀、多元的文化、特色的節慶活動及遠近馳名的客家美食，歡迎新加坡旅行同業後續能安排來到苗栗踩線考察，親身感受漫遊苗栗的慢旅遊魅力後，體驗慢食、慢遊、慢活的旅程，分享宣傳讓更多的新加坡好朋友們知道苗栗的美好，帶動產業觀光新客源，活絡地方產業商機。

現場還有亞洲台灣客家聯合總會創會總會長鍾仕達、名譽會長張良彬、新加坡台灣客家同郷聯誼會范禮雄名譽會長、黃啓光會長及張榮富秘書長等貴賓出席參與推介會。

這次隨團觀光產業代表，有深受港澳星馬旅客喜愛的「台灣最自然的牧場」飛牛牧場、「沐浴聖山之水」的泰安觀止溫泉會館、「信手捻來到處能量花香」的花露休閒農場、「道法自然生態渡假園區」的西湖渡假村、「一站式休憩主題樂園」的尚順育樂世界、「活化魅力世遺」的舊山線鐵道自行車。

「火炎山下的溫泉」享沐時光莊園渡假酒店、「巴洛克式歐風建築」的馥藝金鬱金香酒店、「藍染神奇魅力」的卓也小屋、「童話夢想莊園」的蘇維拉莊園、「被溫泉星空山林環抱」的翩翩泰安民宿、「推動苗栗觀光的後盾」苗栗縣觀光協會、「真誠款待無所不在」的苗栗縣旅館公會以及「台灣金泉美人湯」的泰安溫泉觀光協會。