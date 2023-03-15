滙豐(台灣)商業銀行榮獲《亞洲私人銀行家》(Asian Private Banker) 頒發「台灣最佳國際私人銀行」獎，這是滙豐台灣首次獲得該權威財經雜誌的私人銀行獎項，充分展現滙豐銀行以領先市場的多元產品與數位平台服務，為高資產客戶提供更優質的客戶體驗，而獲得高度肯定。

滙豐(台灣)商業銀行環球私人銀行負責人陳怡婷表示：「滙豐台灣環球私人銀行於2022年進行全新定位，在台灣高階財富管理市場中，成為唯一為高資產客戶推出數位服務與保險服務的私人銀行。我們傾聽客戶的聲音，了解客戶在資產規劃與傳承上的需求，我們持續推出引領業界的客製化財富管理解決方案，致力成為最受客戶信賴的最佳國際私人銀行。」

「儘管去年全球市場充滿挑戰，我們仍持續投資於我們的人才、平台、數位服務能力，並不斷擴增豐富多樣的產品線，包含倫巴德式貸款、管理投資與避險基金等解決方案。憑藉滙豐集團的全球化布局優勢，與國際化的專業研究團隊，我們能為所有的財富管理客戶提供最細膩卓越的客戶體驗，」陳怡婷補充。

滙豐台灣環球私人銀行持續吸引市場上的優秀人才加入，不僅擴編客戶關係經理團隊，更是全台灣唯一推出「年輕銀行家」培育計畫的私人銀行，為有潛力的青年學子提供國際級的完整培訓。

透過數位平台整合，滙豐銀行的高資產客戶是全台唯一享有數位銀行服務的私人銀行客戶。客戶能透過手機行動銀行App進行股票與基金交易，和24小時換匯，隨時隨地靈活調整投資組合，方便客戶即時完成多元的財富管理配置。

《亞洲私人銀行家》編輯Daniel Shane表示：「滙豐環球私人銀行不斷投資於台灣財富管理市場，除了豐富產品線、提升數位平台，也持續吸引人才，顯示台灣在全球市場的重要性。這樣的投資顯然已見成效，雖然市場面臨諸多挑戰，但是滙豐在台灣市場的私人銀行新客戶數、新增資金淨值與營收都呈現大幅成長。」

滙豐集團致力發展亞洲財富管理市場，台灣是集團的重點發展市場之一。滙豐環球私人銀行在四年內已於亞洲投資超過2億美元，以建置並升級核心銀行業務和數位平台，讓客戶不僅可享受專業團隊的財富管理服務，也能運用滙豐頂尖的數位銀行系統進行資產投資與配置。

滙豐銀行於2022年亦榮獲《全球私人銀行家》 (Global Private Banker) 頒發「最佳外商私人銀行」獎。