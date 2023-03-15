嘉義縣長榮文苑酒店前，故宮大道與故宮東路路口，今下午3點多一輛白色自小客車疑似撞擊中央分隔島後起火燃燒，整輛車冒出熊熊火勢，所幸駕駛即時逃生，嘉縣消防局獲報抵達，已將自述腳不舒服的駕駛送嘉義長庚醫院救治。
據目擊者表示，白色自小客不知何故撞到分隔島後起火，警方第一時間獲報抵達，一輛統聯客運停在路邊，見自小客車起火，立刻拿滅火器欲降下火勢，但整輛車已全面燃燒，滅火器有如杯水車薪，所幸消防車沒多久就趕到，目前事故發生原因，有待警方調查。
嘉義縣長榮文苑酒店前，故宮大道與故宮東路路口，今下午3點多一輛白色自小客車疑似撞擊中央分隔島後起火燃燒，整輛車冒出熊熊火勢，所幸駕駛即時逃生，嘉縣消防局獲報抵達，已將自述腳不舒服的駕駛送嘉義長庚醫院救治。
據目擊者表示，白色自小客不知何故撞到分隔島後起火，警方第一時間獲報抵達，一輛統聯客運停在路邊，見自小客車起火，立刻拿滅火器欲降下火勢，但整輛車已全面燃燒，滅火器有如杯水車薪，所幸消防車沒多久就趕到，目前事故發生原因，有待警方調查。
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