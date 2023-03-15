白色自小客車疑似撞擊中央分隔島後起火燃燒。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）
白色自小客車疑似撞擊中央分隔島後起火燃燒。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）
警方到場拿滅火器協助滅火。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）
警方到場拿滅火器協助滅火。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣長榮文苑酒店前，故宮大道與故宮東路路口，今下午3點多一輛白色自小客車疑似撞擊中央分隔島後起火燃燒，整輛車冒出熊熊火勢，所幸駕駛即時逃生，嘉縣消防局獲報抵達，已將自述腳不舒服的駕駛送嘉義長庚醫院救治。

據目擊者表示，白色自小客不知何故撞到分隔島後起火，警方第一時間獲報抵達，一輛統聯客運停在路邊，見自小客車起火，立刻拿滅火器欲降下火勢，但整輛車已全面燃燒，滅火器有如杯水車薪，所幸消防車沒多久就趕到，目前事故發生原因，有待警方調查。

（影片/ 呂妍庭翻攝）
嘉義閒置平房突起火 路邊廂型車慘遭波及成廢鐵
麥寮空品紅色警示 雲縣府緊急應變
嘉義優鮮產品進軍東京食品展 翁章梁帶業者拚訂單
#嘉義縣 #長榮文苑酒店 #自小客車 #中央分隔島 #燃燒